В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали 14 рейсов
В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали 14 рейсов
Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
