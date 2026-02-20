В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали 14 рейсов

"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении.