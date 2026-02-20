Рейтинг@Mail.ru
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили шесть рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
11:07 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменено в столичных аэропортах из-за снегопада с 8.00 до 10.00 мск, один самолет ушел на запасной аэродром, следует из сообщения Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
михаил леус
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
михаил леус, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Михаил Леус, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Шесть рейсов отменено в столичных аэропортах из-за снегопада с 8.00 до 10.00 мск, один самолет ушел на запасной аэродром, следует из сообщения Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что осадки в московском регионе продолжатся в течение дня 20 февраля.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 396 рейсов: 235 – на вылет, 161 – на прилет. По решению экипажа один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме. Безопасность полетов – приоритет. Отменено 14 рейсов, в том числе три - иностранных перевозчиков", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщала, что по состоянию на 8.00 мск отменено восемь рейсов, а уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Таким образом, за последние два часа отменили еще шесть рейсов и один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада
Михаил Леус
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Снегопад в Москве
 
 
