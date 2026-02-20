https://ria.ru/20260220/rejsy-2075692005.html
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили шесть рейсов
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили шесть рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменено в столичных аэропортах из-за снегопада с 8.00 до 10.00 мск, один самолет ушел на запасной аэродром, следует из сообщения Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
михаил леус
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
2026
