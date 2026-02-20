https://ria.ru/20260220/rejsy-2075667908.html
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов
Восемь рейсов отменены в столичных аэропортах 20 февраля из-за снегопада, семь вылетов задерживаются более чем на два часа, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
