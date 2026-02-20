Рейтинг@Mail.ru
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
09:21 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов
Восемь рейсов отменены в столичных аэропортах 20 февраля из-за снегопада, семь вылетов задерживаются более чем на два часа, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов

Восемь рейсов отменили в столичных аэропортах 20 февраля из-за снегопада

© РИА Новости / Артем ЖитеневПассажир ожидает вылета
Пассажир ожидает вылета - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Пассажир ожидает вылета. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Восемь рейсов отменены в столичных аэропортах 20 февраля из-за снегопада, семь вылетов задерживаются более чем на два часа, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что осадки в московском регионе продолжатся в течение дня 20 февраля.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
08:12
"Воздушные гавани продолжают работу, с начала суток обслужили 276 рейсов: 168 – на вылет, 108 – на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Отменено восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. По данным на 08.00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении Росавиации.
Также в аэропортах московского авиаузла наблюдаются кратковременные задержки из-за необходимости дополнительной обработки самолетов противообледенительной жидкостью, отметили в ведомстве.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
08:07
 
Михаил ЛеусФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в Москве
 
 
