Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла золото на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
20:14 20.02.2026 (обновлено: 21:30 20.02.2026)
Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла золото на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла золото на Олимпиаде

Конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла олимпийское золото на дистанции 1500 метров

Конькобежный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Антуанетта Рейпма-де Йонг завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Она финишировала с результатом 1 минута 54,09 секунды. Второй стала норвежка Рагне Виклунд (отставание - 0,06 секунды). Третье место заняла канадка Валери Мальте (+0,31).
Рейпме-де Йонг 30 лет. Она впервые в карьере одержала победу на Олимпиаде. В активе нидерландки также три бронзовые и две серебряные медали Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Джордан Штольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх
14 февраля, 19:56
 
