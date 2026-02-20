Нидерландская конькобежка Рейпма-де Йонг выиграла золото на Олимпиаде

https://ria.ru/20260220/rejpm-de-2075875996.html
Нидерландская конькобежка Антуанетта Рейпма-де Йонг завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T20:14:00+03:00
2026-02-20T20:14:00+03:00
2026-02-20T21:30:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
валери мальте
италия
