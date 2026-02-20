Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд - РИА Новости, 20.02.2026
23:00 20.02.2026
Путин подписал закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд
Путин подписал закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд
Путин подписал закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение возможностей системы персонифицированного учета для формирования страховых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предполагается использование системы индивидуального учета не только для пенсионного страхования, но и для формирования прав на страховое обеспечение по социальному страхованию, определения его размера и информирования граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об увеличении лимита страховки по безотзывным вкладам
31 июля 2025, 22:29
Кроме того, вводится понятие "договоры гражданско-правового характера", уточняются понятия страхователей и страховых взносов, включая взносы на случай временной нетрудоспособности, материнства и несчастных случаев на производстве.
Законом также предусмотрено дополнение индивидуальных лицевых счетов сведениями о периодах, засчитываемых в страховой стаж, а также суммой начисленных страховых взносов по доле единого тарифа, что позволит информировать граждан о праве на пособия, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам.
Социальный фонд России, согласно документу, получит сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, из федерального регистра сведений о населении, а для учета пенсионных прав священнослужителей вводится обязанность годового представления сведений о периодах деятельности.
Законом предусматривается также беззаявительный порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры гражданско-правового характера, в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию, а также уточняются основания снятия с учета.
Кроме того, уточняется, что требование о пятилетнем сроке проживания в России для получения пособий не распространяется на граждан, в частности, приобретших гражданство по рождению, участников специальной военной операции и членов их семей, а также на ветеранов боевых действий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
31 июля 2025, 16:37
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
