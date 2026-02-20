https://ria.ru/20260220/putin-2075738467.html
Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай
Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай - РИА Новости, 20.02.2026
Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай
Кремль проинформирует о датах визита президента России Владимира Путина в Китай в этом году, когда они будут согласованы, договоренность еще не достигнута,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T12:57:00+03:00
политика
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073630437.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай
Кремль проинформирует о датах визита Путина в Китай после согласования