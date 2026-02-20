https://ria.ru/20260220/pozhar-2075895111.html
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре - РИА Новости, 20.02.2026
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре
Пожар в ангаре на площади 2,5 тысячи "квадратов" тушат в Балашихе, произошло частичное обрушение кровли на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 20.02.2026
В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре
В Балашихе произошел пожар в ангаре на площади 2,5 тысячи квадратов