В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение
19:18 20.02.2026 (обновлено: 19:20 20.02.2026)
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в парк-отеле в Иркутске, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение

В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение, проводится проливка

© МЧС Иркутской области/MAXЛиквидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© МЧС Иркутской области/MAX
Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в парк-отеле в Иркутске, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее представитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области сообщал РИА Новости, что пожар произошел на территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
"На пожаре в Иркутске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Псковской области локализовали пожар на нефтебазе
19 февраля, 10:54
 
ИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
