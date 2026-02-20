https://ria.ru/20260220/pozhar-2075865692.html
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.02.2026
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в парк-отеле в Иркутске, проводится проливка и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:18:00+03:00
2026-02-20T19:18:00+03:00
2026-02-20T19:20:00+03:00
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075787343_7:0:1267:709_1920x0_80_0_0_b4014e5b2b36ee65844d748fc0db02e2.jpg
https://ria.ru/20260219/pozhar-2075409024.html
иркутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075787343_59:0:1004:709_1920x0_80_0_0_edec7a551eab2a842e79eeb311db690b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение
В парк-отеле в Иркутске ликвидировали открытое горение, проводится проливка