В Иркутске на территории спорт-парка произошел пожар
Пожар произошел на территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске, площадь возгорания уточняется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:47:00+03:00
2026-02-20T14:47:00+03:00
2026-02-20T15:27:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутск
Новости
На территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске произошел пожар