14:47 20.02.2026 (обновлено: 15:27 20.02.2026)
происшествия, иркутск
В Иркутске на территории спорт-парка произошел пожар

На территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске произошел пожар

© МЧС Иркутской области/MAXЛиквидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
© МЧС Иркутской области/MAX
Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске, площадь возгорания уточняется, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области.
"Пожар произошел на территории спорт-парка "Поляна" в Иркутске, площадь возгорания уточняется. На месте работают 7 единиц техники и 27 пожарных", - сообщил собеседник агентства.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в спорт-парке может гореть отель "Байкал-Аляска".
