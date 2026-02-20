Когда придет потепление? Синоптики спорят о наступлении весны

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сейчас столица на пределе, цены на такси резко выросли, а доставка работает с перебоями. Синоптики отмечают: температура в скором времени изменится, однако это еще не говорит о скором приходе весны.

Что ждет Москву в выходные? К чему готовиться жителям?

Сдает позиции

Так, в последний рабочий день недели, 20 февраля, Москва все еще будет находиться под влиянием тыловой части балканского циклона. Облачно, небольшой снег, температура будет минус шесть-девять градусов. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 745 миллиметров ртутного столба.

В субботу утром, до девяти часов, столица продолжит оставаться на орбите циклона. Слабый снег еще возможен, столбики термометров покажут те же минус шесть-девять. Но днем ситуация изменится: под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся, из-за облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до минус одного-четырех градусов.

"В ночь на воскресенье и в первой половине дня осадки маловероятны, под утро минус шесть-девять, — отметил Тишковец в своем телеграм-канале. — Во второй половине выходного дня скажется приближение североатлантического циклона, небо снова нахмурится и снег возобновится, усиливаясь в День защитника Отечества".

А днем 23 февраля в столице ожидается от нуля до минус трех градусов. Так что москвичам стоит приготовиться к переменчивым выходным: сначала солнце и почти весна, потом снова снег и классический февраль.

Проверка на прочность

Сейчас столицу накрыл мощный снегопад, и это уже отразилось на привычном ритме жизни горожан. Сервисы доставки еды, продуктов и косметики предупреждают о задержках. Цены взлетели.

"Яндекс. Еда" первой сообщила пользователям: снег идет, курьеры буксуют, ждите дольше обычного. К предупреждению присоединились "Самокат" и "Золотое яблоко". В "Яндекс. Лавке" стоимость доставки подскочила до 800 рублей, а в "Перекрестке" онлайн-заказ теперь обойдется минимум в 700 рублей.

Синоптики подтверждают: снег будет идти весь день и ночь. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что осадки в Московском регионе продолжатся 20 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию крайне сложной: за сутки выпадет более 70% от месячной нормы осадков.

"Это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", — заявил градоначальник

Все городские службы — коммунальные, инженерные, ресурсоснабжающие — с начала января работают в усиленном режиме. Но природа, похоже, решила проверять столицу на прочность до самого конца зимы

Цены резко взлетели

Из-за мощного снегопада утренний час пик в Москве превратился в испытание для автомобилистов и пассажиров такси. Как сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Go", средний чек за поездку до конца утра вырос примерно на 25%. Причина банальна и сурова: машины стоят в пробках, время в пути увеличивается, а с ним — и цена.

Особенно больно бьет по карману дорога из области и с окраин в центр, а также к пересадочным узлам. Жители Подмосковья и москвичи, спешащие на работу, вынуждены платить больше, чтобы просто доехать до офиса.

К вечеру, примерно с 16 часов, прогнозируется новый удар. Час пик наступит раньше обычного, и длительность поездок снова поползет вверх.

В "Яндекс Go" советуют одно: выезжать заранее и не надеяться только на такси. Метро, автобусы, электрички — возможно, сегодня они окажутся и быстрее, и дешевле.

Департамент транспорта Москвы дал рекомендации водителям на фоне ожидаемого снега.

"Воспользуйтесь метро для поездок по городу. Так вы сэкономите время. Если без авто никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром — с 7:00 мск до 10:00 мск, вечером — с 15:30 мск до 19:00 мск", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Когда придет тепло?

Уже на следующей неделе жителей Центральной России ждет долгожданное потепление . Как рассказал РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, оттепель начнется примерно с 25 февраля.

Правда, до этого момента придется потерпеть . В ближайшие дни в большей части округа температура будет держаться в пределах минус трех-восьми градусов. Зато на юге, например, в Воронежской области на границе с Ростовской, воздух уже прогреется до нуля.

Но расслабляться рано. Настоящая весна, по прогнозам, придет в Москву и центральные регионы не раньше второй половины марта. Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, почему торопиться не стоит.

"Дело в том, что даже если сейчас к нам придет очень теплый воздух, накопилось такое количество снега, что все тепло в первую очередь будет уходить на его таяние", — пояснила синоптик.