Когда придет потепление? Синоптики спорят о наступлении весны

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сейчас столица на пределе, цены на такси резко выросли, а доставка работает с перебоями. Синоптики отмечают: температура в скором времени изменится, однако это еще не говорит о скором приходе весны.
Что ждет Москву в выходные? К чему готовиться жителям?
Сдает позиции
Так, в последний рабочий день недели, 20 февраля, Москва все еще будет находиться под влиянием тыловой части балканского циклона. Облачно, небольшой снег, температура будет минус шесть-девять градусов. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 745 миллиметров ртутного столба.
© Фото : РоскосмосСнежный циклон над Москвой
© Фото : Роскосмос
Снежный циклон над Москвой
В субботу утром, до девяти часов, столица продолжит оставаться на орбите циклона. Слабый снег еще возможен, столбики термометров покажут те же минус шесть-девять. Но днем ситуация изменится: под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся, из-за облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до минус одного-четырех градусов.
"В ночь на воскресенье и в первой половине дня осадки маловероятны, под утро минус шесть-девять, — отметил Тишковец в своем телеграм-канале. — Во второй половине выходного дня скажется приближение североатлантического циклона, небо снова нахмурится и снег возобновится, усиливаясь в День защитника Отечества".
А днем 23 февраля в столице ожидается от нуля до минус трех градусов. Так что москвичам стоит приготовиться к переменчивым выходным: сначала солнце и почти весна, потом снова снег и классический февраль.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве
Сотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве
Проверка на прочность
Сейчас столицу накрыл мощный снегопад, и это уже отразилось на привычном ритме жизни горожан. Сервисы доставки еды, продуктов и косметики предупреждают о задержках. Цены взлетели.
"Яндекс. Еда" первой сообщила пользователям: снег идет, курьеры буксуют, ждите дольше обычного. К предупреждению присоединились "Самокат" и "Золотое яблоко". В "Яндекс. Лавке" стоимость доставки подскочила до 800 рублей, а в "Перекрестке" онлайн-заказ теперь обойдется минимум в 700 рублей.
Снегопад в Москве
"Это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", — заявил градоначальник.
Все городские службы — коммунальные, инженерные, ресурсоснабжающие — с начала января работают в усиленном режиме. Но природа, похоже, решила проверять столицу на прочность до самого конца зимы.
Цены резко взлетели
Из-за мощного снегопада утренний час пик в Москве превратился в испытание для автомобилистов и пассажиров такси. Как сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Go", средний чек за поездку до конца утра вырос примерно на 25%. Причина банальна и сурова: машины стоят в пробках, время в пути увеличивается, а с ним — и цена.
Такси в Москве
Особенно больно бьет по карману дорога из области и с окраин в центр, а также к пересадочным узлам. Жители Подмосковья и москвичи, спешащие на работу, вынуждены платить больше, чтобы просто доехать до офиса.
К вечеру, примерно с 16 часов, прогнозируется новый удар. Час пик наступит раньше обычного, и длительность поездок снова поползет вверх.
В "Яндекс Go" советуют одно: выезжать заранее и не надеяться только на такси. Метро, автобусы, электрички — возможно, сегодня они окажутся и быстрее, и дешевле.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТурникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро
Турникеты на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро
Департамент транспорта Москвы дал рекомендации водителям на фоне ожидаемого снега.
"Воспользуйтесь метро для поездок по городу. Так вы сэкономите время. Если без авто никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром — с 7:00 мск до 10:00 мск, вечером — с 15:30 мск до 19:00 мск", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Когда придет тепло?
Уже на следующей неделе жителей Центральной России ждет долгожданное потепление. Как рассказал РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, оттепель начнется примерно с 25 февраля.
Прохожие в парке "Зарядье" в Москве
Правда, до этого момента придется потерпеть. В ближайшие дни в большей части округа температура будет держаться в пределах минус трех-восьми градусов. Зато на юге, например, в Воронежской области на границе с Ростовской, воздух уже прогреется до нуля.
Но расслабляться рано. Настоящая весна, по прогнозам, придет в Москву и центральные регионы не раньше второй половины марта. Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, почему торопиться не стоит.
"Дело в том, что даже если сейчас к нам придет очень теплый воздух, накопилось такое количество снега, что все тепло в первую очередь будет уходить на его таяние", — пояснила синоптик.
Уборка снега в Москве
Она уточнила: метеорологическую весну россияне ощутят только после того, как появятся первые проталины и обнажится влажная земля. А этого, по словам Поздняковой, ждать раньше середины марта не стоит.