08:22 20.02.2026
Посол России рассказал о расширении повестки в отношениях с Таиландом
Посол России рассказал о расширении повестки в отношениях с Таиландом
Повестка в отношениях РФ с Таиландом за последние годы стала шире и разнообразнее, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
в мире
таиланд
россия
брикс
таиланд
россия
в мире, таиланд, россия, брикс
В мире, Таиланд, Россия, БРИКС
Посол России рассказал о расширении повестки в отношениях с Таиландом

Посол Томихин: повестка в отношениях РФ и Таиланда стала шире и разнообразнее

© Flickr / Isriya PaireepairitФлаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Повестка в отношениях РФ с Таиландом за последние годы стала шире и разнообразнее, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Объем работы у посольства вырос, и не только потому, что есть прямое авиасообщение России с Таиландом и сюда приезжает много россиян, но и потому, что и повестка в наших отношениях с Таиландом стала шире и разнообразнее", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде.
Обзорный вид на Бангкок. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
07:20
Посол отметил, что это касается и АСЕАНовской группы (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН, в которую входит Таиланд, и в отношениях с которой Россия является полномасштабным диалоговым и стратегическим партнером – ред.), и направления БРИКС.
"БРИКС как объединение стало больше по составу участников, плюс в прошлом году появился целый ряд стран в статусе государств-партнеров БРИКС, включая Таиланд, то есть появился дополнительный, БРИКСовский канал общения", - пояснил Томихин.
Расширение повестки происходит и в развитии торгово-экономических отношений, культурных и образовательных связей, добавил посол.
"Хочу отметить, что нам здесь работать достаточно комфортно в плане общения с властями страны пребывания. У нас очень доброе взаимодействие с представителями самых разных ведомств, организаций, с общественностью, с журналистами, экспертами. Мы часто встречаемся со студентами и преподавателями вузов. Поэтому возможностей для контактов много, и самих контактов много. График у нас достаточно заполненный, и это хорошо, когда много работы", - сказал Томихин.
Евгений Томихин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями
03:07
 
