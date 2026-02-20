Посол России рассказал о расширении повестки в отношениях с Таиландом

"Хочу отметить, что нам здесь работать достаточно комфортно в плане общения с властями страны пребывания. У нас очень доброе взаимодействие с представителями самых разных ведомств, организаций, с общественностью, с журналистами, экспертами. Мы часто встречаемся со студентами и преподавателями вузов. Поэтому возможностей для контактов много, и самих контактов много. График у нас достаточно заполненный, и это хорошо, когда много работы", - сказал Томихин.