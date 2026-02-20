Запасной план Трампа по пошлинам ограничен законами и позицией демократов

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть запасной план после решения Верховного суда об отсутствии у него полномочий по введению пошлин, возможностей сохранить собранные миллиарды долларов не так много, выяснило РИА Новости.

Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску против тарифов Трампа . Президент сообщал о сотнях миллиардах долларов собранных пошлин, указывая, что эти средства служат основой для продвижения его экономической повестки. Американские СМИ подсчитали, что после решения Верховного суда против администрации могут подать иски о возврате средств на 175 миллиардов долларов.

Президент США неоднократно указывал, что у него есть альтернативные способы вернуть тарифы, если их отменит высшая инстанция, на деле их не так много и эффективность сомнительна.

Трамп ввел пошлин на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.

Остается закон о расширении торговли 1962 года, который Трамп уже использовал в ходе первого срока для установления пошлин на алюминий. В рамках нормы президент может попросить профильного министра определить, какой импорт угрожает национальной безопасности. Закон от 1974 года позволяет вводить тарифы, если Международная торговая комиссия сочтет, что завоз товаров угрожает внутреннему производству. Им же предусмотрены полномочия торгового представителя США по введению пошлин, если он сочтет, что иностранные государства нечестно ведут коммерческие дела со Штатами.

Трамп ранее объяснял тарифы всеми изложенными причинами.

Использование указанных норм вновь грозит судебными исками. Трамп ввел пошлины в апреле 2025 года, споры заняли более десяти месяцев. Если использование указанных норм не устоит перед юридическим анализом, по крайней мере президент США выиграет время, хотя в этот раз, вероятно, гораздо меньше.

Самый надежный способ - провести пошлины через Конгресс, на что указал и Верховный суд. Законодатели, к примеру, могут принять норму передачи части полномочий президенту с оговоренными условиями. Так было сделано в конце 19 века с пошлинами на сахар, кофе и другие товары, тогда это устроило Верховный суд.

Сейчас у республиканцев есть необходимое большинство для принятия закона о полномочиях Трампа. Ситуация может измениться в январе 2027 года, когда придет новый состав законодателей по результатам предстоящих в ноябре выборов, которые правящая партия справедливо опасается проиграть.

Демократы с самого начала выступали против тарифов.

Перевес у республиканцев не такой значительный, и само наличие большинства не гарантирует прохождения нормы из-за правила "филибастера", позволяющего неограниченно затягивать дебаты. Чтобы прекратить споры и отправить проект на голосование нужна поддержка двух третей палат конгресса, столько у республиканцев нет, поэтому обсуждение может продолжаться столько, сколько захотят оппозиционеры.

Представитель США по торговле Джеймисон Грир ранее заявлял, что американские законодатели подумывают над проектом о пошлинах.