Адвоката Полозова* заочно приговорили к 8,5 года колонии
Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова* к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:11:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил адвоката Николая Полозова* к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает прокуратура столицы.
"С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил адвоката Николая Полозова
* к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Адвокат одной из адвокатских палат Николай Полозов* признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Полозова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что в апреле 2022 года Полозов* разместил в своем канале одного из мессенджеров публикацию, содержащую под видом достоверных сведений ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Кроме того, Полозов* дал интервью, в котором, согласно заключению экспертов, также содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ.
"Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 4 года", - добавляется в сообщении.
Минюст внес Полозова* в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года.
Полозов выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot
.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России