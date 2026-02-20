https://ria.ru/20260220/podozrevaemye-2075769980.html
В Челябинской области двух подполковников арестовали по делу об убийствах
В Челябинской области двух подполковников арестовали по делу об убийствах
В Челябинской области двух подполковников арестовали по делу об убийствах
Суд арестовал действующего и бывшего сотрудников силовых структур Челябинской области, задержанных УФСБ и СУСК и подозреваемых в причастности к убийствам
челябинская область
В Челябинской области двух подполковников арестовали по делу об убийствах
В Челябинской области подполковников арестовали по делу о заказных убийствах