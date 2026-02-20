В Челябинской области двух подполковников арестовали по делу об убийствах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев - РИА Новости. Суд арестовал действующего и бывшего сотрудников силовых структур Челябинской области, задержанных УФСБ и СУСК и подозреваемых в причастности к убийствам бизнесменов в 2000-х годах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.