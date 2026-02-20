Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2026
Новости Подмосковья
 
20:45 20.02.2026
Воробьев вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества
Воробьев вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам и ветеранам СВО, а... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:45:00+03:00
2026-02-20T20:45:00+03:00
Воробьев вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества

Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные награды

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам и ветеранам СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам и ветеранам СВО
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам и ветеранам СВО, а также врачам, которые оказывают медицинскую помощь бойцам и жителям приграничных территорий, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Мы встречаемся в преддверии праздника - Дня защитника Отечества. У меня ответственная миссия - вручить государственные и областные награды. И в первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам - участникам и ветеранам специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине. Конечно, спасибо и тем, кто каждый день стоит на страже здоровья людей - нашим врачам, которые также присутствуют в зале. В вашем лице я хочу поблагодарить всю дружную, большую армию тех, кто работает и в первичной зоне, и выполняет сложнейшие операции, спасая детей и взрослых", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, среди награжденных государственными наградами - подмосковные хирурги. Игорь Игнатчик из Дубненской больницы неоднократно выезжал в полевые госпитали на фронте, а также оказывал медицинскую помощь жителям Курской области. Ему объявлена благодарность президента РФ.
Его коллега, Леонид Толкачев из Химкинской больницы, во время командировки в Мариуполь спас более 300 пациентов. Хирург также проявил героизм во время пандемии, отработав 700 часов в "красной зоне". Проводил экстренные операции и во время трагедии в "Крокус сити холле". Сегодня ему вручена медаль Луки Крымского.
Еще одной государственной награды - медали ордена "Родительская слава" - удостоен участник СВО Сергей Константинов. Вместе с супругой Ольгой он воспитывает четверых детей, особое значение придает физическому развитию. Трое сыновей - Сергей, Артем и Николай - успешно занимаются карате-киокушинкай, добиваются побед на российских и международных соревнованиях. А дочь Мария активно осваивает танцы. Прошлой осенью ко Дню матери губернатор вручил медаль ордена "Родительская слава" Оксане, поскольку сам Сергей находился тогда на передовой.
Воробьев в пятницу вручил также ордена "За доблесть и мужество" за выполнение боевых задач в ходе спецоперации. Высоких наград удостоены заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр, который под плотным огнем противника сбил тяжелый беспилотник "Баба-Яга", предотвратив удар по своим позициям.
Орденом Преподобного Сергия Радонежского отмечен Юрий Лысенков, который в 2022 году отправился на фронт добровольцем. После возвращения он возглавил отделение ассоциации ветеранов СВО Московской области в Рузе, активно помогает семьям героев, оказывает адресную помощь в решении бытовых проблем.
Такой же наградой отмечен ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Виктор Дядюра. Командуя десантно-штурмовой ротой, он совершил подвиг - отвлек огонь противника на себя и спас жизни своих подчиненных. При этом сам получил тяжелое ранение - потерял ногу. Сейчас Виктор является членом местного отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области, возглавляет военно-патриотический клуб "Штурмовик" в Щёлкове.
