https://ria.ru/20260220/podmoskove-2075730263.html
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей - РИА Новости, 20.02.2026
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей
Более 7 тысяч человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:44:00+03:00
2026-02-20T12:44:00+03:00
2026-02-20T12:45:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260218/skrining-2075229448.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей
Свыше 7 тысяч жителей Подмосковья обратились в Центры репродуктивного здоровья
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 7 тысяч человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В центры обращаются люди, которые столкнулись с трудностями с наступлением беременности.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в этих отделениях пары могут пройти консультацию сразу у нескольких врачей, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других специалистов. Кроме того, в них же можно пройти диагностику и лечение.
"Всего в регионе работают 10 центров репродуктивного здоровья. С начала года в них обратились более 7 тысяч мужчин и женщин", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Приемы по вопросам репродуктивного здоровья семьи ведется в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Записаться в учреждение можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".
Нацпроект "Семья" помогает Подмосковью строить новые перинатальные центры и оснащать оборудованием медорганизации.