Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 7 тысяч человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В центры обращаются люди, которые столкнулись с трудностями с наступлением беременности.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в этих отделениях пары могут пройти консультацию сразу у нескольких врачей, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других специалистов. Кроме того, в них же можно пройти диагностику и лечение.

"Всего в регионе работают 10 центров репродуктивного здоровья. С начала года в них обратились более 7 тысяч мужчин и женщин", — приводит пресс-служба слова Забелина.

Приемы по вопросам репродуктивного здоровья семьи ведется в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Записаться в учреждение можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".