Рейтинг@Mail.ru
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:44 20.02.2026 (обновлено: 12:45 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/podmoskove-2075730263.html
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей - РИА Новости, 20.02.2026
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей
Более 7 тысяч человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:44:00+03:00
2026-02-20T12:45:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260218/skrining-2075229448.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье
Центры репродуктивного здоровья Подмосковья приняли более 7 тысяч жителей

Свыше 7 тысяч жителей Подмосковья обратились в Центры репродуктивного здоровья

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Более 7 тысяч человек обратились в подмосковные центры репродуктивного здоровья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В центры обращаются люди, которые столкнулись с трудностями с наступлением беременности.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в этих отделениях пары могут пройти консультацию сразу у нескольких врачей, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других специалистов. Кроме того, в них же можно пройти диагностику и лечение.
"Всего в регионе работают 10 центров репродуктивного здоровья. С начала года в них обратились более 7 тысяч мужчин и женщин", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Приемы по вопросам репродуктивного здоровья семьи ведется в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ "Ромашка" в Одинцовском округе. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Записаться в учреждение можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье".
Нацпроект "Семья" помогает Подмосковью строить новые перинатальные центры и оснащать оборудованием медорганизации.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Неонатальный скрининг провели более пяти тысячам новорожденным МО с января
18 февраля, 15:14
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала