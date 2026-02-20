Петросян жаждет реванша на новой Олимпиаде: как ей вернуть былую мощь?

Поражение Петросян на Олимпиаде возникло не на ровном месте. Во многом – из-за череды травм. Первые проблемы случились весной, затем произошла еще одна – уже летом, ближе к олимпийскому отбору в Пекине. На нем Аделия каталась без ультра-си и не выглядела слишком уж уверенной в своих силах. Первое место, но не занятое, а именно что завоеванное. Отобранное вопреки обстоятельствам.

Аделия, безусловно, была фаворитом этого олимпийского цикла. Года с 2023-го не было никого, кто умел бы столько, сколько она. Сочетая в себе мастерство катания и презентации с набором ультра-си, она представляла собой даже не соперника, а полноценного лидера. В годы отстранения она соревновалась со всем мировым топом только заочно, что априори нельзя назвать объективным. И даже так в ее доминировании не было никаких сомнений.

И вот, в момент, когда щелка на международный уровень наконец приоткрылась, возможности Аделии резко сократились. Вместо россыпи сложных прыжков – попытки восстановить один или два. Вместо уверенности в своих силах – борьба с собственными мыслями и собственным же телом.

Сложился бы ее олимпийский сезон иначе, не будь проблем со здоровьем? Скорее всего, да. Перед самой Олимпиадой вышел новый эпизод сериала "Метод Тутберидзе", из которого мы узнали, что в январе у Аделии, кажется, возникли новые трудности. О них мы доподлинно не знаем ничего – ни характера травмы, ни то, связаны ли они хоть как-то со всеми предыдущими. Но, кажется, именно она стала ключевой причиной, из-за которой даже в пожарном режиме чемпионку не удалось вывести на привычную мощность.

А без мощности – как бороться? Судейство на этой Олимпиаде для нас изначально ожидалось сдержанным. В женском одиночном турнире еще повезло с бригадой – оценивали ровно, но не занижали. И все-таки для борьбы за пьедестал обязательно нужны были четверные прыжки.

Четверные, как узнало РИА Новости еще перед стартом Олимпиады, в принципе шли в борьбе. И тренировки в Милане это подтвердили. Если посчитать количество всех успешных четверных тулупов на них, вряд ли получите цифру сильно выше 30%. То есть заявлять квад на старт изначально было риском. Но без него не имело смысла даже думать о пьедестале.

А для человека, который вот буквально вчера еще был абсолютным мировым лидером, как вообще о таком не думать?

Поэтому риск с четверным в произвольной все-таки был оправдан. Без него все равно не дали бы попасть на пьедестал – нужно было бы набирать минимум 147 баллов, что с одними лишь тройными прыжками практически нереально. Даже при лояльном к нам судействе не факт, что получилось бы, а в нынешних условиях и говорить было не о чем.

Так что заход на четверной был для Аделии пусть и отчаянным, но все-таки заявлением. Я – есть, и я все еще что-то могу, пусть и не так много, как раньше. Отказаться от самой себя, выйти с контентом времен сентябрьской квалификации в Пекине – значит сильно ударить по собственной же самооценке. И, что самое главное, все равно не достигнуть результата.

Она попробовала. И в этой попытке – чистый спорт и настоящая сила духа. Она старалась и боролась – даже после падения на четверном тулупе не бросила программу, доделала все непрыжковые элементы на максимальный четвертый уровень и старалась держать лицо.

Жаль, что все получилось именно так. Что талант поколения попал в жернова, из которых никто бы не выбрался – и именно тогда, когда пиковая форма нужна была больше всего. И не ее вина в том, что произошло. Она как раз-таки сделала все, что было в ее силах – и стыдиться ей нечего.

Пожалуй, лишь одно в этом всем внушает позитив – сразу после окончания турнира Аделия заявила журналистам, что хотела бы выступить на еще одной Олимпиаде. Вероятно, к 2030 году уже не будет ни судейской предвзятости, ни нейтрального статуса, ни вереницы травм. Не будет всего того, из-за чего эта талантливая фигуристка осталась с олимпийским дипломом вместо заслуженной олимпийской медали. По крайней мере в это хочется верить.