Рейтинг@Mail.ru
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:46 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/petrosyan-2075757517.html
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу
Российская фигуристка Аделия Петросян молодец, что решила вставить в свою программу на Олимпийских играх в Италии сложный прыжок – тулуп в четыре оборота,... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T13:46:00+03:00
2026-02-20T13:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
россия
пётр гуменник
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075637474_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_3a365dcadd3920a257de31b7aa67c951.jpg
https://ria.ru/20260220/petrosjan-2075727393.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075637474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c089eb6407c765e44f49974c9d0824be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, пётр гуменник, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Россия, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу

Чайковская: Петросян молодец, что заявила на ОИ сложный прыжок

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская фигуристка Аделия Петросян молодец, что решила вставить в свою программу на Олимпийских играх в Италии сложный прыжок – тулуп в четыре оборота, сказала РИА Новости главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. Ранее россиянин Петр Гуменник стал шестым в состязании мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в соревнованиях только двух российских фигуристов.
"Наши спортсмены выступили замечательно. Петр Гуменник показал потрясающее выступление. Это отличный опыт для Аделии. Она молодец, что вставила в программу сложный прыжок, был ее шанс. Когда человек не выступал четыре года на международных соревнованиях… Нужно набраться опыта, чтобы понять, как себя чувствовать в такой обстановке. Они оба молодцы, прошли этот сложный этап для нас всех, слава богу, что участвовали в Олимпиаде. Будем довольны и будем двигаться дальше", - сказала Чайковская.
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
Вчера, 12:36
 
Фигурное катаниеСпортИталияРоссияПётр ГуменникАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала