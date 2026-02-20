https://ria.ru/20260220/petrosyan-2075757517.html
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу
Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу
фигурное катание
спорт
италия
россия
пётр гуменник
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, италия, россия, пётр гуменник, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская фигуристка Аделия Петросян молодец, что решила вставить в свою программу на Олимпийских играх в Италии сложный прыжок – тулуп в четыре оборота, сказала РИА Новости главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
Петросян
в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. Ранее россиянин Петр Гуменник
стал шестым в состязании мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК)
допустил к участию в соревнованиях только двух российских фигуристов.
"Наши спортсмены выступили замечательно. Петр Гуменник показал потрясающее выступление. Это отличный опыт для Аделии. Она молодец, что вставила в программу сложный прыжок, был ее шанс. Когда человек не выступал четыре года на международных соревнованиях… Нужно набраться опыта, чтобы понять, как себя чувствовать в такой обстановке. Они оба молодцы, прошли этот сложный этап для нас всех, слава богу, что участвовали в Олимпиаде. Будем довольны и будем двигаться дальше", - сказала Чайковская.