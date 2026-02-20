Чайковская похвалила Петросян за включение сложного прыжка в программу

"Наши спортсмены выступили замечательно. Петр Гуменник показал потрясающее выступление. Это отличный опыт для Аделии. Она молодец, что вставила в программу сложный прыжок, был ее шанс. Когда человек не выступал четыре года на международных соревнованиях… Нужно набраться опыта, чтобы понять, как себя чувствовать в такой обстановке. Они оба молодцы, прошли этот сложный этап для нас всех, слава богу, что участвовали в Олимпиаде. Будем довольны и будем двигаться дальше", - сказала Чайковская.