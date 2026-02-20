https://ria.ru/20260220/petrosyan-2075659000.html
Петросян пригласили на показательные выступления на Играх, сообщил источник
Петросян пригласили на показательные выступления на Играх, сообщил источник
Трехкратную чемпионку России по фигурному катанию Аделию Петросян пригласили на показательные выступления Олимпийских игр в Милане, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
