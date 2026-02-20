https://ria.ru/20260220/petrosyan-2075639887.html
Петросян призналась, что ей стыдно после шестого места на Олимпиаде
Петросян призналась, что ей стыдно после шестого места на Олимпиаде
Петросян призналась, что ей стыдно после шестого места на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что испытывает чувство стыда за свой прокат в произвольной программе в женском одиночном катании на Олимпиаде в...
Петросян призналась, что ей стыдно после шестого места на Олимпиаде
Петросян: стыдно перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, сама виновата
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что испытывает чувство стыда за свой прокат в произвольной программе в женском одиночном катании на Олимпиаде в Италии.
Ранее Петросян исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
«
"Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложное будет это", - приводит слова Петросян Sport24.
Фигуристку также спросили, будет ли ей сложно выступать в России в следующем сезоне без международных стартов. "У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это повлияет. Мне просто будет психологически сложно вернуться после такого проката в Россию", - отметила Петросян.