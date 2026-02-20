Петросян заявила о своих амбициях на Олимпиаде, считает Роднина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила о своих амбициях на Олимпийских играх в Италии, сказала РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
Петросян в пятницу заняла шестое место на Олимпийских играх. Победила американка Алиса Лю, серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото, бронзу – ее соотечественница Ами Накаи. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Я очень рада за эту девочку, за ее участие в Олимпийских играх. Она молодец. Мы должны понимать, что она дебютант на международной арене, и она все выдержала, сделала хорошую заявку. Она показала хорошую короткую программу, произвольную, где она справилась со всем. И при этом она заявила о своих амбициях – прыжок в четыре оборота. Да, он не получился, но не всегда у всех все получается, даже у записных фаворитов", - сказала Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что "неправильно вырывать из контекста только выступление Аделии". "Нужно говорить о том сумасшедшем турнире, который мы увидели в женском одиночном катании. Турнир был потрясающий, девчонки катались бесподобно: собранно, с хорошей стабильностью, потрясающим катанием", - поделилась она.