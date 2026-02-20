Петросян заявила о своих амбициях на Олимпиаде, считает Роднина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила о своих амбициях на Олимпийских играх в Италии, сказала РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что "неправильно вырывать из контекста только выступление Аделии". "Нужно говорить о том сумасшедшем турнире, который мы увидели в женском одиночном катании. Турнир был потрясающий, девчонки катались бесподобно: собранно, с хорошей стабильностью, потрясающим катанием", - поделилась она.