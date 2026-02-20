"Рождение звезды": Свищев отреагировал на выступление Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян рисковала в борьбе за медали Олимпийских игр, и весь мир увидел рождение новой мощной звезды, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Россиянка по сумме прокатов набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю (226,79; 76,59+150,20), серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу – ее соотечественница Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45). Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами спортсменка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
"Аделия приняла решение бороться только за медаль, пошла на риск и потерпела неудачу при исполнении первого прыжка. Но она сильная спортсменка, и у нее очень большое будущее. Заметно, что у нее есть и характер, и мотивация. Она осталась без медали, но справедливости ради надо сказать, что у нее были мощные соперницы. Американка была очень крутая, с сильной программой и выступила практически без проблем. И японки тоже были хороши", - сказал Свищев.
"Мы все, конечно, надеялись на чудо, жаль, что его не случилось, и Аделии не удалось подняться на пьедестал почета. Но она еще юная спортсменка, справится с волнением и поработает над ошибками. Вчера мы увидели рождение новой мощной звезды", - добавил собеседник агентства.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.
