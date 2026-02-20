"Рождение звезды": Свищев отреагировал на выступление Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян рисковала в борьбе за медали Олимпийских игр, и весь мир увидел рождение новой мощной звезды, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

"Мы все, конечно, надеялись на чудо, жаль, что его не случилось, и Аделии не удалось подняться на пьедестал почета. Но она еще юная спортсменка, справится с волнением и поработает над ошибками. Вчера мы увидели рождение новой мощной звезды", - добавил собеседник агентства.