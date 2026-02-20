Рейтинг@Mail.ru
"Рождение звезды": Свищев отреагировал на выступление Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:58 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/petrosjan-2075689514.html
"Рождение звезды": Свищев отреагировал на выступление Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян рисковала в борьбе за медали Олимпийских игр, и весь мир увидел рождение новой мощной звезды, заявил РИА Новости первый... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание, россия, италия, аделия петросян, дмитрий свищев, алиса лю, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Аделия Петросян, Дмитрий Свищев, Алиса Лю, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Каори Сакамото
"Рождение звезды": Свищев отреагировал на выступление Петросян на Олимпиаде

Свищев: Петросян рисковала на Олимпиаде, и мы увидели рождение яркой звезды

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян рисковала в борьбе за медали Олимпийских игр, и весь мир увидел рождение новой мощной звезды, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Россиянка по сумме прокатов набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю (226,79; 76,59+150,20), серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу – ее соотечественница Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45). Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами спортсменка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян пригласили на показательные выступления на Играх, сообщил источник
Вчера, 07:50
"Аделия приняла решение бороться только за медаль, пошла на риск и потерпела неудачу при исполнении первого прыжка. Но она сильная спортсменка, и у нее очень большое будущее. Заметно, что у нее есть и характер, и мотивация. Она осталась без медали, но справедливости ради надо сказать, что у нее были мощные соперницы. Американка была очень крутая, с сильной программой и выступила практически без проблем. И японки тоже были хороши", - сказал Свищев.
"Мы все, конечно, надеялись на чудо, жаль, что его не случилось, и Аделии не удалось подняться на пьедестал почета. Но она еще юная спортсменка, справится с волнением и поработает над ошибками. Вчера мы увидели рождение новой мощной звезды", - добавил собеседник агентства.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Федерация фигурного катания поддержала Петросян
Вчера, 07:37
 
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Аделия Петросян, Дмитрий Свищев, Алиса Лю, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Каори Сакамото
 
