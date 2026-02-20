Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

После соревнований Петросян вошла в список спортсменок, которых вызвали на допинг-контроль.