Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T09:29:00+03:00
2026-02-20T09:29:00+03:00
2026-02-20T09:29:00+03:00
фигурное катание
спорт
милан
аделия петросян
алиса лю
ами накаи
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
милан
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на ОИ