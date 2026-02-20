Рейтинг@Mail.ru
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Фигурное катание
 
09:29 20.02.2026
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира
Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира

Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на ОИ

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Аделия Петросян . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, в произвольном прокате она допустила ошибку на четверном тулупе и справилась с остальными элементами. Победу одержала американка Алиса Лю, серебро и бронза достались японкам Каори Сакамото и Ами Накаи соответственно.
После соревнований Петросян вошла в список спортсменок, которых вызвали на допинг-контроль.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что российская фигуристка была приглашена организаторами для участия в показательных выступлениях. Они состоятся 21 февраля.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
01:43
 
Фигурное катаниеСпортМиланАделия ПетросянАлиса ЛюАми НакаиЗимние Олимпийские игры 2026Каори Сакамото
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
