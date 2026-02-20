Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следующие переговоры по Украине пройдут в том же виде, что и предыдущие, рассказал РИА Новости источник.

"Трехсторонний формат", — сказал он.

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.

Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

В Швейцарию приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник РИА Новости, на мероприятие их не пустили, они "просто сидели и ждали". За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.