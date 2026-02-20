https://ria.ru/20260220/peregovory-2075689187.html
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине
Следующие переговоры по Украине пройдут в том же виде, что и предыдущие, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:57:00+03:00
2026-02-20T10:57:00+03:00
2026-02-20T11:46:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
стив уиткофф
владимир мединский
дональд трамп
украина
женева (город)
сша
2026
Новости
ru-RU
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
в мире, украина, женева (город), мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, стив уиткофф, владимир мединский, дональд трамп, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Женева (город), Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Стив Уиткофф, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, США
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине
РИА Новости: новый раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следующие переговоры по Украине пройдут в том же виде, что и предыдущие, рассказал РИА Новости источник.
"Трехсторонний формат", — сказал он.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров
и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
В Швейцарию приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник РИА Новости, на мероприятие их не пустили, они "просто сидели и ждали". За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.