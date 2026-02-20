Рейтинг@Mail.ru
В IPC обсуждают заявления украинцев о бойкоте открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
16:05 20.02.2026
В IPC обсуждают заявления украинцев о бойкоте открытия Паралимпиады
В IPC обсуждают заявления украинцев о бойкоте открытия Паралимпиады
Международный паралимпийский комитет (IPC) обсуждает заявления украинских спортсменов о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, сообщили РИА...
В IPC обсуждают заявления украинцев о бойкоте открытия Паралимпиады

IPC обсуждает заявления украинских спортсменов о бойкоте открытия Паралимпиады

Флаг Паралимпийского движения
Флаг Паралимпийского движения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского движения. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный паралимпийский комитет (IPC) обсуждает заявления украинских спортсменов о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, сообщили РИА Новости в пресс-службе IPC.
Ранее Паралимпийский комитет Украины заявил, что их спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой. Игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
"IPC регулярно контактирует с Паралимпийским комитетом Украины и обсуждает это заявление внутри организации", - сказали в IPC.
Песков надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление
19 февраля, 17:41
 
