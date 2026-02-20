Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ

"Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нужно поговорить с семьей, с (владельцем "Кэпиталз") Тедом Леонсисом, генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим", - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 919 голов. Он представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 1671 (919+752) очко.