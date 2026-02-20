Рейтинг@Mail.ru
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Хоккей
 
08:07 20.02.2026
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не знает, будет ли он продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ

Овечкин заявил, что пока не принял решение о своем будущем в НХЛ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не знает, будет ли он продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин проводит свой 21-й и последний по текущему контракту с "Вашингтоном" сезон в НХЛ.
"Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нужно поговорить с семьей, с (владельцем "Кэпиталз") Тедом Леонсисом, генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим", - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 919 голов. Он представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 1671 (919+752) очко.
