Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не знает, будет ли он продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Овечкин заявил, что пока не принял решение о своем будущем в НХЛ