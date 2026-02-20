Рейтинг@Mail.ru
Московские студенты познакомились с выставкой "Освобождение. Мир народам"
17:40 20.02.2026
Московские студенты познакомились с выставкой "Освобождение. Мир народам"
Московские студенты познакомились с выставкой "Освобождение. Мир народам"
Московские студенты познакомились с выставкой "Освобождение. Мир народам"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Студенты Московского государственного института культуры (МГИК), участники исторического клуба "Я горжусь" познакомились с мобильной экспозицией проекта "Освобождение. Мир народам". Мероприятие прошло в учебном музейном центре МГИК в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
На выставке были представлены все шесть модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" – "Освобождение. Крым", "Освобождение. 1943-1945 гг. ", "Советско-японская война 1945 г.", "Освобожденная Европа", "Подвиг тыла" и "Освобождение. Беларусь". В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
Особое внимание участники встречи уделили подвигам тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Большой интерес у ребят вызвали фотоснимки известных советских фотографов, посвященных работе тыла, обеспечивающего потребности нашей армии в военные годы.
"У нас появилась возможность более подробно изучить ключевые события в истории Великой Отечественной войны. В сборниках представлены архивные фотографии военных корреспондентов. Теперь участники исторического клуба и студенты смогут ознакомиться с историей войны, узнать, как ковалась общая победа и передать подвиг наших предков будущему поколению. Ведь пока мы помним о наших героях, память о них жива", – рассказал руководитель студенческого исторического клуба "Я горжусь", студент МГИК Алексей Игошин.
Для студентов МГИК большая радость принять участие в создании экскурсий для учеников детской школы искусств, которые станут посетителями этой выставки, отметила проректор по молодежной политике Людмила Михайлова.
"Наши студенты не просто вовлечены как зрители, но они еще и создают медиации, экскурсии по этой замечательной выставке. Скоро у нас пройдут дни факультета музыкальных искусств, гости нашего института смогут посмотреть эту выставку, и тогда наши студенты станут проводниками к этой очень важной теме", – подчеркнула она.
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
