Московские студенты познакомились с выставкой "Освобождение. Мир народам"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Студенты Московского государственного института культуры (МГИК), участники исторического клуба "Я горжусь" познакомились с мобильной экспозицией проекта "Освобождение. Мир народам". Мероприятие прошло в учебном музейном центре МГИК в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

На выставке были представлены все шесть модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" – "Освобождение. Крым", "Освобождение. 1943-1945 гг. ", "Советско-японская война 1945 г.", "Освобожденная Европа", "Подвиг тыла" и "Освобождение. Беларусь". В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

Особое внимание участники встречи уделили подвигам тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Большой интерес у ребят вызвали фотоснимки известных советских фотографов, посвященных работе тыла, обеспечивающего потребности нашей армии в военные годы.

"У нас появилась возможность более подробно изучить ключевые события в истории Великой Отечественной войны. В сборниках представлены архивные фотографии военных корреспондентов. Теперь участники исторического клуба и студенты смогут ознакомиться с историей войны, узнать, как ковалась общая победа и передать подвиг наших предков будущему поколению. Ведь пока мы помним о наших героях, память о них жива", – рассказал руководитель студенческого исторического клуба "Я горжусь", студент МГИК Алексей Игошин.

Для студентов МГИК большая радость принять участие в создании экскурсий для учеников детской школы искусств, которые станут посетителями этой выставки, отметила проректор по молодежной политике Людмила Михайлова.

© Фото предоставлено Отделом внешних коммуникаций и сетевого взаимодействия МГИК Презентация модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" для участники исторического клуба "Я горжусь" МГИК

"Наши студенты не просто вовлечены как зрители, но они еще и создают медиации, экскурсии по этой замечательной выставке. Скоро у нас пройдут дни факультета музыкальных искусств, гости нашего института смогут посмотреть эту выставку, и тогда наши студенты станут проводниками к этой очень важной теме", – подчеркнула она.