"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 1:0, отличился Евгений Болотов (31-я минута).

В 19:00 мск команды проведут еще один матч, который станет заключительным на тренировочных сборах.