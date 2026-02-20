https://ria.ru/20260220/orenburg-2075742041.html
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Футболисты "Оренбурга" обыграли "Рубин" в первом товарищеском матче