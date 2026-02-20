Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Футбол
 
13:01 20.02.2026 (обновлено: 13:05 20.02.2026)
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, чемпионат казахстана, евгений болотов, оренбург, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Чемпионат Казахстана, Евгений Болотов, Оренбург, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче

Футболисты "Оренбурга" обыграли "Рубин" в первом товарищеском матче

© РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов | Перейти в медиабанкИгроки "Оренбурга"
Игроки Оренбурга - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
Перейти в медиабанк
Игроки "Оренбурга". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:0, отличился Евгений Болотов (31-я минута).
В 19:00 мск команды проведут еще один матч, который станет заключительным на тренировочных сборах.
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Казанцы с 23 очками идут седьмыми.
В другом матче самарские "Крылья Советов" обыграли выступающую в Первой лиге "Чайку" из Песчанокопского (5:3).
ФутболСпортЧемпионат КазахстанаЕвгений БолотовОренбургРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
