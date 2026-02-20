Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 20.02.2026 (обновлено: 18:23 20.02.2026)
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Новороссийска, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
В Новороссийске объявили ракетную опасность

МЧС: в Новороссийске объявлена ракетная опасность, есть угроза падения ракет

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Новороссийска, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность на территории Новороссийска. Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.
