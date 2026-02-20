Рейтинг@Mail.ru
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе - РИА Новости, 20.02.2026
14:11 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/odessa-2075763492.html
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе - РИА Новости, 20.02.2026
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Удары российских военных по черноморским портам повлияли на главные источники доходов Украины, сообщает Reuters. РИА Новости, 20.02.2026
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Удары российских военных по черноморским портам повлияли на главные источники доходов Украины, сообщает Reuters.
"Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией", — говорится в публикации.
Агентство Bloomberg также 8 января сообщило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины.
В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
