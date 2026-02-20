Посол Михаил Леденев: Никарагуа находится в готовности к любым провокациям

В условиях усиления давления США на страны Центральной Америки и трансформации региональной политики посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Михаил Леденев в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко рассказал об особенностях дипломатической работы в трех странах, перспективах двусторонних отношений, гуманитарном и экономическом сотрудничестве с РФ.

– Работа в трех странах одновременно – это уникальный вызов. Что лично для вас самое сложное в такой мультиаккредитации?

– Многое сложно, каждое государство требует внимания, но еще более – интересно. Никарагуа, Сальвадор и Гондурас имеют общие исторические корни и входили в состав единой Центральноамериканской республики. В каждой из них чтут память Франсиско Морасана – президента Федеративной Республики Центральной Америки, существовавшей с 1823 по 1841 годы. Много общего в государственной символике: бело-голубые цвета, изображения вулканов и озер, которые отражают природную красоту региона.

Вместе с тем каждая из стран сохраняет свою уникальность – сформировались свои традиции, элиты, особенности политической, социальной и культурной жизни. Основная работа, безусловно, происходит в Никарагуа, однако регулярно бываю и в Сальвадоре, и в Гондурасе. Там постоянно находятся наши представители, возглавляющие отделения посольства. Они держат руку на пульсе и способствуют развитию наших отношений. Важно иметь достоверную информацию о происходящем и на этой основе делать правильные выводы. Учитывая особенности каждой страны, стремимся строить долгосрочные, стабильные и взаимовыгодные отношения с каждой из них.

– Что вас глубже всего поразило или удивило в жизни и культуре центральноамериканских стран? Было что-то по приезде, к чему вы не были готовы?

– Признаюсь, меня впечатлил уровень приема, оказанный российскому послу: каждый день я встречался с различными руководителями Никарагуа, и эти беседы были откровенными и душевными. Внимание к послам России и Китая в Никарагуа – подчеркнутое, исключительное. Иногда подходят люди, просят сфотографироваться. Впечатлила и центральная историческая часть Манагуа, полуразрушенный после землетрясения 1972 года кафедральный собор, мемориал героев революции, великолепный Театр имени великого национального поэта Рубена Дарио, спокойствие и доброжелательность простых никарагуанцев.

Здесь бережно относятся к истории, чтут память национальных героев. Помимо Дарио, это "генерал свободных людей" Аугусто Сандино, герой освободительного движения Бенхамин Селедон, основатель Сандинистского фронта национального освобождения Карлос Фонсека. Помнят здесь и символа сопротивления колонизаторам (коренного никарагуанского короля – ред.) Дириангена. Его именем назван старейший футбольный клуб страны. А в честь легендарного индейского вождя Никарао, по версии ряда историков, названа сама страна.

– Как вы находите баланс между служебными обязанностями и поддержанием контакта с Россией и российской культурой, находясь далеко от дома?

– Современные средства связи позволяют быть в контакте с родиной. Все дипломаты посольства находятся в повестке дня как страны пребывания, так и России. Гуманитарное сотрудничество является одним из наиболее важных направлений нашей работы. Этому способствует то, что нашим ключевым партнером является спецпредставитель президента Никарагуа по России Лауреано Ортега, по-настоящему увлеченный музыкой, обладающий прекрасным музыкальным образованием и голосом. Лауреано вместе с оперной певицей Элисой Пикадо возглавляет Фонд оперного пения "Инканто".

Это центр национальной музыкальной культуры, где растут новые таланты. Важное значение имела встреча Лауреано Ортеги с министром культуры Ольгой Любимовой в мае 2025 года. После этого наше взаимодействие в данной области получило очевидный импульс. Здесь регулярно и с большим успехом проходят концерты российских исполнителей. Недавно благодаря содействию "Росконцерта" здесь выступали замечательные оперные певцы из России, второго февраля триумфально выступил "Московский джазовый оркестр" Игоря Бутмана. Еще одно выступление российских исполнителей состоится в ближайшее время. Следует отметить вклад госкорпорации "Росатом" в проведение культурных мероприятий, укрепляющих двусторонние связи.

Супругa президента Сальвадора Габриела Родригес де Букеле профессионально увлечена балетом. В стране под руководством выпускника Вагановского училища создается своя балетная школа, есть свой классический балет. Там тоже проявляют большой интерес к сотрудничеству с Россией в области культуры. В Гондурасе планируем наладить взаимодействие с национальным симфоническим оркестром. В целом при определении маршрутов туров российских мастеров искусств по региону желательно предусматривать выступления во всех странах аккредитации.

Русский язык в Никарагуа изучают в "Русском центре" фонда "Русский мир" при Национальном автономном университете УНАН-Манагуа, а также на курсах в городе Хинотепе, открытых в сотрудничестве с Глазовским государственным педагогическим институтом имени Короленко.

Очагом русского языка и культуры в Сальвадоре является Национальный Университет, с ректором которого мы регулярно встречаемся. Отмечу также, что координатор Национальной комиссии по креативной экономике Никарагуа Камила Ортега Мурильо совместно с ведущими дизайнерами платформы Nicaragua Diseña принимала участие в Модном форуме BRICS+ и Московской неделе моды в августе 2025 года. Надеемся, что и российские дизайнеры посетят никарагуанский фестиваль моды.

– Смена власти в Гондурасе принесла и смену политического вектора правительства – страной теперь руководят не левые, а консервативный политик, открыто поддержанный Трампом перед голосованием. Стоит ли ожидать изменений в наших двусторонних отношениях? Были ли и как прошли встречи с представителями новой администрации?

– Мы внимательно следим за развитием ситуации в Гондурасе. Планирую посетить страну после завершения процесса формирования нового правительства. Готовы и далее поддерживать взаимодействие с Тегусигальпой (столица Гондураса – прим.), чему способствует некоторое оживление торгово-экономических связей. Начались поставки гондурасского кофе в Россию, в российских магазинах продается гондурасский батат. В свою очередь, в производстве сальвадорского пива используется российский солод. Мы исходим из того, что добрые отношения должны строиться на взаимном уважении и рациональном интересе к сотрудничеству. В Гондурасе у нас немало друзей. Но во многом механизмы взаимодействия придется переналаживать.

– Влияет ли политический курс США в отношении Гондураса, Сальвадора и Никарагуа на развитие двустороннего сотрудничества этих стран с Россией?

– В концептуальных документах Государственного департамента и Министерства обороны США применительно к странам Латинской Америки и Карибского бассейна прописано давление на власти с целью снижения сотрудничества с Россией и Китаем. Некоторые поддаются, однако далеко не все, понимая, что мир многополярен, а взаимодействие с Россией и Китаем дает много преимуществ без кабальных оговорок. Пренебрежение суверенными правами народов – это путь не к стабильности, а к хаосу. Об этом недавно говорила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо, упомянув "бурные ветра" как метафору для описания современных угроз. Но вся история Никарагуа – это противостояние внешней агрессии, достаточно вспомнить флибустьера Уильяма Уолкера, который сначала провозгласил себя президентом Никарагуа, а затем при отступлении спалил жемчужину Центральной Америки – никарагуанский город Гранаду (Сантьяго-де-Гранада, третий по величине город Никарагуа – прим.). В 1860 году он был захвачен и расстрелян в Гондурасе.

– Может ли Никарагуа стать для России опорной точкой в Центральной Америке на фоне нестабильности у соседей, логистическим хабом для российских поставок в Центральную Америку или Карибский бассейн?

– Для успешного построения логистических хабов, обеспечивающих поставки из России, необходимы налаживание транспортной инфраструктуры и выработка механизмов проведения платежей. Мы ищем варианты, в том числе с китайскими партнерами. Для капиталовложений Никарагуа предоставляет особые условия – здесь действуют свободные экономические зоны, предоставляются льготы российским инвесторам. Страна обладает значительными природными богатствами, огромным туристическим потенциалом. Здесь активно работают наши китайские коллеги, продвигая свой бизнес через инвестиции и предоставление кредитов. Мы стремимся не отставать.

– Существует ли риск, что сценарий Венесуэлы попытаются применить к Никарагуа? Насколько готова к этому страна?

– Как я уже говорил, Никарагуа уже долгое время, практически всю свою историю, находится под давлением Соединенных Штатов. Руководство страны находится под санкциями. Из Вашингтона звучат угрозы все новых экономических и прочих рестрикций. Однако народ Никарагуа – это свободные люди, которые на протяжении своей истории успешно отражали прямую агрессию США, отстаивая право на независимость и суверенитет. Символом этой борьбы стал национальный герой никарагуанцев, генерал Аугусто Сесар Сандино. Не случайно правящая партия страны носит его имя – "Сандинистский фронт народного освобождения". Так что страна находится в постоянной готовности к любым провокациям, и это длится не один год.

– "Росатом" ведет активную работу с Никарагуа и Сальвадором – были заключены соглашения, в Сальвадоре рассматривается вопрос о возведении реактора, в Никарагуа – Центра ядерной науки. Есть ли подвижки в этих направлениях? Есть ли договоренности о поставках российских технологических решений (например, в сельское хозяйство или медицину) в эти страны?

– С "Росатомом" идет работа над проектом по созданию Центра ядерной медицины в Манагуа. Согласовываются его параметры, в том числе финансовые, идет обмен делегациями с целью уточнения проекта. Одним из ключевых направлений сотрудничества является подготовка профильных специалистов, что является основой для долгосрочного взаимодействия в сфере науки и технологий.

С 2016 года здесь успешно работает Латиноамериканский институт биотехнологий "Мечников". Открывала его руководитель Федерального медико-биологического агентства России, а также сопредседатель двусторонней Российско-Никарагуанской межправительственной комиссии Вероника Скворцова. Институт был основан с целью объединения научных и практических усилий для развития биотехнологий и медицины в регионе. На базе института ведутся исследования в области клинической биотехнологии, медицинских технологий и инновационных методов диагностики и лечения. Интерес к продукции "Мечникова" есть в сопредельных странах и в Латинской Америке в целом.

Что касается Сальвадора и Гондураса, уверен, что специалисты и руководство этих стран осознают уникальные преимущества технологий "Росатома". Но есть и политически мотивированное противодействие со стороны США.

– Президент Букеле демонстрировал намерение укреплять отношения с Россией. Сохраняется ли эта политика и привела ли к новым двусторонним проектам с Сальвадором?

– Найиб Букеле проявил себя как весьма успешный политик. Благодаря, прямо скажем, нестандартным методам Сальвадору удалось добиться значимых успехов в решении проблемы преступности. Эти преобразования дали системный результат, сделав страну более привлекательной для инвестиций и туризма. Мне довелось неоднократно бывать на массовых мероприятиях на центральной площади столицы страны, например, на рождественской постановке балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Ранее из-за криминалитета подобное было немыслимо.