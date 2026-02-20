Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" прервал серию поражений, всухую обыграв "Спартак" - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
21:51 20.02.2026
"Нефтехимик" прервал серию поражений, всухую обыграв "Спартак"
Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Нефтехимик (Нижнекамск)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Булат Шафигуллин (19-я и 43-я минуты).
Вратарь нижнекамского клуба Филипп Долганов оформил шатаут, отразив 37 бросков. 27-летний голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности в третий раз в сезоне и девятый раз за карьеру в КХЛ.
"Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений в лиге и с 61 очком занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Спартак" (64) идет восьмым на Западе.
В следующем матче "Нефтехимик" 22 февраля примет новосибирскую "Сибирь", "Спартак" в этот же день на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
