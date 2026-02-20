https://ria.ru/20260220/neftekhimik-2075888084.html
"Нефтехимик" прервал серию поражений, всухую обыграв "Спартак"
Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.02.2026
хоккей
спорт
булат шафигуллин
нефтехимик
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
сибирь
