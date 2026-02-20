Рейтинг@Mail.ru
Следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса
14:57 20.02.2026 (обновлено: 15:09 20.02.2026)
Следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса
Следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса - РИА Новости, 20.02.2026
Следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса
Следующий саммит НАТО будет посвящен оценке и демонстрации возможностей Альянса, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
польша
гаага
владислав косиняк-камыш
нато
politico
в мире, польша, гаага, владислав косиняк-камыш , нато, politico
В мире, Польша, Гаага, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Politico
Следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса

Косиняк-Камыш: следующий саммит НАТО посвятят оценке возможностей Альянса

ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Следующий саммит НАТО будет посвящен оценке и демонстрации возможностей Альянса, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи с главами военных ведомств ряда стран НАТО.
Ближайший саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.
"Мы уже знаем, что саммит в Анкаре будет посвящен оценке возможностей, которыми располагает НАТО, презентации возможностей, которыми располагает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
"Так же как в Гааге, мы приняли решение о расходах (об увеличении военных расходов странами НАТО – ред.), так Анкара будет местом, где мы будем обсуждать наши возможности и их демонстрировать", - добавил он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что США не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса в июле.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
