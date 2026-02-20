Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/naruchniki-2075645782.html
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники
Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не был закован в наручники в ходе его ареста в четверг, сообщает газета Sun. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:17:00+03:00
2026-02-20T03:17:00+03:00
в мире
джеффри эпштейн
карл iii
sun
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:665:1889:1728_1920x0_80_0_0_7ed104b05e29e32d80c9b40c5463452d.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075633921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:496:1889:1913_1920x0_80_0_0_e6bed6fab1cb8ad8a95635d097f8d352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джеффри эпштейн, карл iii, sun
В мире, Джеффри Эпштейн, Карл III, Sun
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники

Sun: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники

© REUTERS / Toby Melvilleэкс-принц Эндрю
экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Toby Melville
экс-принц Эндрю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не был закован в наручники в ходе его ареста в четверг, сообщает газета Sun.
В четверг Маунтбеттен-Виндзор был задержан по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Позднее он был отпущен из тюрьмы, но остается под следствием.
"Эндрю не был закован в наручники, но по прибытии в участок его осмотрели, чтобы установить, способен ли он в психическом и физическом плане быть задержанным и допрошенным", - пишет издание.
Отмечается, что, как и у обычных подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для анализа ДНК, а также отпечатки пальцев и сделали фотографию. Издание пишет, что спустя 11 часов под стражей, когда его выпустили, Эндрю выглядел "совершенно сломленным".
Бывший принц стал первым с 1646 года арестованным членом королевской семьи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю
00:25
 
В миреДжеффри ЭпштейнКарл IIISun
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала