СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не был закован в наручники в ходе его ареста в четверг, сообщает газета Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не был закован в наручники в ходе его ареста в четверг, сообщает газета Sun

В четверг Маунтбеттен-Виндзор был задержан по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном . Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Позднее он был отпущен из тюрьмы, но остается под следствием.

"Эндрю не был закован в наручники, но по прибытии в участок его осмотрели, чтобы установить, способен ли он в психическом и физическом плане быть задержанным и допрошенным", - пишет издание.

Отмечается, что, как и у обычных подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для анализа ДНК, а также отпечатки пальцев и сделали фотографию. Издание пишет, что спустя 11 часов под стражей, когда его выпустили, Эндрю выглядел "совершенно сломленным".