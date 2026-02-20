МОК не накажет Лердам за демонстрацию бюстгальтера на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам избежит наказания за демонстрацию спортивного бюстгальтера после победы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает The Sun.
Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. После завоевания золота невеста блогера Джейка Пола расстегнула гоночный костюм, чтобы продемонстрировать белое нижнее белье Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов по всему миру, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Как сообщало издание Daily Mail со ссылкой на мнение основательницы рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат, демонстрация бюстгальтера может принести Лердам более 1 миллиона долларов.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
Nike не входит в программу олимпийских партнеров, однако маркетинговый директор МОК Анна-Софи Вумар сообщила, что спортсменка не будет наказана.
"Я не эксперт в конькобежном спорте. Но, как я понимаю, расстегивание комбинезона после гонки является нормальной практикой среди конькобежцев, поскольку их форма слишком обтягивающая. Это обычная практика и не является примером скрытого маркетинга", - цитирует Вумар The Sun.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.