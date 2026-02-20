Рейтинг@Mail.ru
МОК не накажет Лердам за демонстрацию бюстгальтера на Олимпиаде
18:19 20.02.2026
МОК не накажет Лердам за демонстрацию бюстгальтера на Олимпиаде
спорт, конькобежный спорт, джейк пол, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Джейк Пол, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОК не накажет Лердам за демонстрацию бюстгальтера на Олимпиаде

The Sun: Лердам избежит наказания за показ бюстгальтера после победы на ОИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам избежит наказания за демонстрацию спортивного бюстгальтера после победы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает The Sun.
Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. После завоевания золота невеста блогера Джейка Пола расстегнула гоночный костюм, чтобы продемонстрировать белое нижнее белье Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов по всему миру, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Как сообщало издание Daily Mail со ссылкой на мнение основательницы рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат, демонстрация бюстгальтера может принести Лердам более 1 миллиона долларов.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
Nike не входит в программу олимпийских партнеров, однако маркетинговый директор МОК Анна-Софи Вумар сообщила, что спортсменка не будет наказана.
"Я не эксперт в конькобежном спорте. Но, как я понимаю, расстегивание комбинезона после гонки является нормальной практикой среди конькобежцев, поскольку их форма слишком обтягивающая. Это обычная практика и не является примером скрытого маркетинга", - цитирует Вумар The Sun.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады
9 февраля, 21:20
Спорт, Конькобежный спорт, Джейк Пол, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
 
