Цивилева вручила госнаграды участникам СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщили в Минобороны России.

"Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, Цивилева в рамках посещения госпиталя проинспектировала условия лечения и реабилитации военнослужащих, а также поздравила их с Днем защитника Отечества.

"Вы, наши защитники, своим героизмом, мужеством, силой воли, силой духа, своим терпением, мудростью учите многих в нашей стране по-настоящему любить свою Родину. Любить ее через свой личный пример", - сказала она.