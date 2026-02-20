https://ria.ru/20260220/nagrady-2075651274.html
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом... РИА Новости, 20.02.2026
общество
россия
анна цивилева
россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщили в Минобороны России.
"Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева
вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Как отметили в МО РФ, Цивилева в рамках посещения госпиталя проинспектировала условия лечения и реабилитации военнослужащих, а также поздравила их с Днем защитника Отечества.
"Вы, наши защитники, своим героизмом, мужеством, силой воли, силой духа, своим терпением, мудростью учите многих в нашей стране по-настоящему любить свою Родину. Любить ее через свой личный пример", - сказала она.
Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, а также медали Жукова и "Участнику специальной военной операции".