Цивилева вручила госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
05:11 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/nagrady-2075651274.html
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T05:11:00+03:00
2026-02-20T05:11:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667962_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_7dd302b02cc81c245ecc5dd9e7bcc94b.jpg
https://ria.ru/20260214/orden-2074406267.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, анна цивилева
Общество, Россия, Анна Цивилева
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО

Цивилева вручила госнаграды проходящим лечение и реабилитацию участникам СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщили в Минобороны России.
"Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Как отметили в МО РФ, Цивилева в рамках посещения госпиталя проинспектировала условия лечения и реабилитации военнослужащих, а также поздравила их с Днем защитника Отечества.
"Вы, наши защитники, своим героизмом, мужеством, силой воли, силой духа, своим терпением, мудростью учите многих в нашей стране по-настоящему любить свою Родину. Любить ее через свой личный пример", - сказала она.
Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, а также медали Жукова и "Участнику специальной военной операции".
ОбществоРоссияАнна Цивилева
 
 
