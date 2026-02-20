Рейтинг@Mail.ru
14:34 20.02.2026
Прения по делу генерала Муминджанова продолжатся 27 февраля
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Муминджанов
Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Валерий Муминджанов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд отложил на 27 февраля прения по делу генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор в пятницу потребовал у суда отправить Муминджанова в колонию строгого режима на 12 лет, лишить его звания и наград и 18,5 миллионов рублей, полученных ими, как полагает следствие, в виде взяток.
"Отложить заседание на 27 февраля", - сказал судья.
Предполагается, что в ходе следующего заседания в прениях выступит защита Муминджанова.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были подписаны госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятки на 18,5 миллионов рублей.
