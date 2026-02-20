https://ria.ru/20260220/mumindzhanov-2075770219.html
Прения по делу генерала Муминджанова продолжатся 27 февраля
Прения по делу генерала Муминджанова продолжатся 27 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
Прения по делу генерала Муминджанова продолжатся 27 февраля
Воронежский гарнизонный военный суд отложил на 27 февраля прения по делу генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:34:00+03:00
2026-02-20T14:34:00+03:00
2026-02-20T14:34:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
https://ria.ru/20260212/vzyatka-2073977187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Прения по делу генерала Муминджанова продолжатся 27 февраля
Суд отложил прения по делу генерала Муминджанова на 27 февраля
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд отложил на 27 февраля прения по делу генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор в пятницу потребовал у суда отправить Муминджанова
в колонию строгого режима на 12 лет, лишить его звания и наград и 18,5 миллионов рублей, полученных ими, как полагает следствие, в виде взяток.
"Отложить заседание на 27 февраля", - сказал судья.
Предполагается, что в ходе следующего заседания в прениях выступит защита Муминджанова.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были подписаны госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятки на 18,5 миллионов рублей.