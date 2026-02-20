Рейтинг@Mail.ru
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
13:15 20.02.2026
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке

Генерала Муминджанова, обвиняемого в получении взятки, попросили лишить звания

ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Прокурор просит лишить звания генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из Воронежского гарнизонного военного суда.
"Лишить Муминджанова воинского звания генерал-майор и государственных наград, орденов", — сказал государственный обвинитель в ходе прений сторон.
Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии по делу о взятке
