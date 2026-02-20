https://ria.ru/20260220/mumindzhanov-2075746453.html
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке - РИА Новости, 20.02.2026
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
Прокурор просит лишить звания генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в 20 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:15:00+03:00
2026-02-20T13:15:00+03:00
2026-02-20T13:23:00+03:00
происшествия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20260220/general-2075746021.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий муминджанов
Происшествия, Валерий Муминджанов
Обвинение попросило лишить звания генерала Муминджанова по делу о взятке
Генерала Муминджанова, обвиняемого в получении взятки, попросили лишить звания