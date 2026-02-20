https://ria.ru/20260220/moskva-2076734716.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. Непрерывно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в мессенджере MAX.
Отмечается, что по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание с последующей противогололедной обработкой.