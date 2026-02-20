Рейтинг@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:15 20.02.2026 (обновлено: 19:38 25.02.2026)
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

В Москве службы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. Непрерывно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в мессенджере MAX.
Отмечается, что по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание с последующей противогололедной обработкой.
19.02.2026
Все снегосплавные пункты Москвы работают в усиленном режиме
19 февраля, 18:49
 
Москва
 
 
