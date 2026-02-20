Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей
15:09 20.02.2026
Ефимов: квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей
Ефимов: квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей
Квартиры по программе реновации по результатам 2025 года получили более 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 20.02.2026
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей

Ефимов: квартиры по реновации получили в 2025 году более 48 тысяч москвичей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квартиры по программе реновации по результатам 2025 года получили более 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году город обеспечил квартирами в современных жилых комплексах, возведенных по программе реновации, почти 48,5 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось на востоке столицы – около 9,5 тысячи человек", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, на севере Москвы жилье получили почти 7,5 тысячи человек, на северо-востоке – около 6,7 тысячи.
Среди районов, как уточняется в сообщении, в лидерах оказались Люблино (более 2,9 тысячи москвичей), Алтуфьевский (почти 2,8 тысячи), Очаково-Матвеевское (около 2,5 тысячи).
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в городе реализована более чем на четверть.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
