© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квартиры по программе реновации по результатам 2025 года получили более 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году город обеспечил квартирами в современных жилых комплексах, возведенных по программе реновации, почти 48,5 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось на востоке столицы – около 9,5 тысячи человек", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, на севере Москвы жилье получили почти 7,5 тысячи человек, на северо-востоке – около 6,7 тысячи.

Среди районов, как уточняется в сообщении, в лидерах оказались Люблино (более 2,9 тысячи москвичей), Алтуфьевский (почти 2,8 тысячи), Очаково-Матвеевское (около 2,5 тысячи).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в городе реализована более чем на четверть.