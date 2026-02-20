https://ria.ru/20260220/moskva-2075775540.html
Высота снежного покрова в Москве побила новый рекорд
Высота снежного покрова в Москве побила новый рекорд после сильного снегопада в четверг и достигла 68 сантиметров, согласно замеру на станции ВДНХ, сообщила РИА
2026-02-20T14:53:00+03:00
москва
россия
москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве, погода
Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве, Погода
Высота снежного покрова в Москве побила новый рекорд
Высота снежного покрова в Москве побила новый рекорд после осадков в четверг
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве побила новый рекорд после сильного снегопада в четверг и достигла 68 сантиметров, согласно замеру на станции ВДНХ, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"По высоте снежного покрова у нас был превышен рекорд, 68 сантиметров сегодня отметили, а предыдущий рекорд был совсем недавно в 2024 году - 64 сантиметра", - сказала Макарова.
Она добавила, что если учесть другие замеры на остальных станциях, то показатели высоты составят 68-79 сантиметров.
"Самая большая высота на метеостанциях Немчиновка и МГУ - 79 сантиметров", - отметила синоптик.