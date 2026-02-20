Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moshenniki-2075812712.html
Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств
Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств - РИА Новости, 20.02.2026
Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств
Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств после перехода по ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:53:00+03:00
2026-02-20T16:53:00+03:00
общество
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
https://ria.ru/20260219/rossijane-2075381651.html
https://ria.ru/20260216/karelija-2074616059.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств

Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств после перехода по ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На сайте знакомств под видом девушек злоумышленники общаются с юношами из разных городов России и отправляют ссылку якобы на свои фотографии. Перейдя по ней, жертва видит уведомление, которое предлагает согласиться с условиями использования сайта, после чего начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно", - говорится в сообщении.
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
19 февраля, 09:09
Уточняется, что затем молодым людям начинают звонить мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что личные данные попали в руки "вражеских спецслужб", которые якобы собираются использовать эту информацию и геолокацию для планирования диверсий.
"Запугивая, неизвестные вынуждают подписать соглашение о выполнении нескольких поручений для помощи в поимке преступников или в расследовании. В основном это получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием может стать поджог служебных автомобилей или зданий", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что по факту подобных правонарушений следователи могут возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, а также 30 и 167 Уголовного кодекса РФ.
"Если вы оказались в подобной ситуации - не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию. Правоохранительные органы во всем разберутся, помогут вам выйти из-под психологического давления и прекратить манипуляции злоумышленников, а также примут меры для их задержания. Помните: представители официальных ведомств и организаций не будут запугивать или просить совершить противоправные действия", - заключила руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Котята - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Аферисты обманули двух женщин из Карелии под видом продажи котят
16 февраля, 10:00
 
ОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала