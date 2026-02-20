Мошенники стали похищать личные данные пользователей сайтов знакомств

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств после перехода по ссылке, сообщается на Мошенники стали похищать личные данные молодых людей через сайты знакомств после перехода по ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На сайте знакомств под видом девушек злоумышленники общаются с юношами из разных городов России и отправляют ссылку якобы на свои фотографии. Перейдя по ней, жертва видит уведомление, которое предлагает согласиться с условиями использования сайта, после чего начинается передача личных данных с телефона. Отменить это действие невозможно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затем молодым людям начинают звонить мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что личные данные попали в руки "вражеских спецслужб", которые якобы собираются использовать эту информацию и геолокацию для планирования диверсий.

"Запугивая, неизвестные вынуждают подписать соглашение о выполнении нескольких поручений для помощи в поимке преступников или в расследовании. В основном это получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием может стать поджог служебных автомобилей или зданий", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что по факту подобных правонарушений следователи могут возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, а также 30 и 167 Уголовного кодекса РФ.