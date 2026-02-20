Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot*

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор участницам группы Pussy Riot* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ ), которые были осуждены заочно на сроки от 8 до 13 лет за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.