Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot* - РИА Новости, 20.02.2026
17:25 20.02.2026
Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot*
Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot*
происшествия, москва, россия, мюнхен, мария алехина, надежда толоконникова, екатерина самуцевич, московский городской суд
Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot

Мосгорсуд утвердил заочный приговор участницам Pussy Riot за фейки о ВС России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор участницам группы Pussy Riot* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ ), которые были осуждены заочно на сроки от 8 до 13 лет за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения приговор Басманного районного суда Москвы, вынесенный заочно в отношении Марии Алехиной и четырех других фигурантов за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии в зоне проведения спецоперации" - сказала собеседница агентства.
Басманный суд столицы в середине сентября заочно приговорил Алехину к 13 годам 15 суткам колонии, Тасо Плетнер - к 11 годам, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова получили по 8 лет.
Все пятеро объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Как было установлено в суде, в декабре 2022 года они опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в зоне проведения СВО. Также в апреле 2024 года они устроили перформанс в музее в Мюнхене. Фигурантки выкрикивали лозунги с фейками про российских военных.
В декабре Тверской суд Москвы признал Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России.
Pussy Riot* - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову**(признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
