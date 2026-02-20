Рейтинг@Mail.ru
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
22:28 20.02.2026
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году
Малые и средние предприниматели Мордовии привлекли 2,2 миллиарда рублей льготного финансирования в 2025 году, заявляет глава Минэкономразвития России Максим... РИА Новости, 20.02.2026
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году

МСП Мордовии привлекли 2,2 миллиарда рублей льготного финансирования в 2025 году

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Малые и средние предприниматели Мордовии привлекли 2,2 миллиарда рублей льготного финансирования в 2025 году, заявляет глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Как сообщает пресс-служба главы Мордовии, министр экономического развития России Максим Решетников и руководитель республики Артем Здунов встретились с представителями бизнес-сообщества региона. В ходе открытого диалога предприниматели подняли вопросы расширения мер господдержки, регулирования маркетплейсов и внедрения отечественных IT-решений.
«
"В рамках федерального проекта МСП (малое и среднее предпринимательство - ред.), который собрал в себя наиболее эффективные инструменты предыдущих лет, продолжают действовать программы льготного финансирования (кредиты, микрозаймы, поручительства). Благодаря им малый и средний бизнес в регионе в 2025 году привлек на льготных условиях 2,2 миллиарда рублей. Часть средств обеспечена за счет "зонтичных" поручительств (0,7 миллиарда рублей), которые позволяют получать кредиты при нехватке собственных залогов для развития", - приводятся в сообщении слова Решетникова.
Как отмечает глава Мордовии, за последние пять лет количество субъектов МСП в республике увеличилось на треть, численность занятых в этой сфере составляет 120 тысяч человек.
"Я горжусь нашими предпринимателями, они развивают разные направления, в том числе занимаются креативной индустрией, бизнес-аналитикой, при этом ориентируются на всероссийский и международный уровень. Создана особая экономическая зона "Система", открыт бизнес-инкубатор "Молодежный" - все наши фонды нацелены на поддержку субъектов предпринимательства", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Кроме того, Решетников обсудил с главой Мордовии реализацию программы социально-экономического развития региона на 2022–2026 годы. Общий объем финансирования составляет 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2022–2025 годов создано 1 269 рабочих мест и привлечено 6,3 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций – более чем в 2,5 раза выше плановых показателей на соответствующий период.
"Сегодня Мордовия демонстрирует положительную динамику по основным показателям развития. Валовый региональный продукт по оценке 2025 года превысил отметку в полтриллиона рублей. Уверенный рост демонстрируют крупнейшие отрасли, определяющие индустриально-аграрную специфику региона, - промышленность и сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2025 году составил 147,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Мордовия пять лет подряд занимает первое место в России по доле инновационной продукции в общем объеме промпроизводства. Большая работа ведется по улучшению инвестиционного климата. В 2025 году Мордовия вошла в десятку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, а также находится в лидерах и по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта.
"Команда главы региона формирует мощный фундамент для будущего республики. Министерство экономического развития высоко оценивает работу, которая проведена. Для нас Мордовия – конструктивный партнер в решении самых разных, в том числе общероссийских задач", - заявил Решетников.
 
