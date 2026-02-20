Рейтинг@Mail.ru
23:25 20.02.2026 (обновлено: 23:44 20.02.2026)
Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным
Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным
Путин подписал закон о пособиях многодетным при превышении прожиточного минимума

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом вносятся изменения, определяющие критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума.
В документе указано, что положения закона будут распространяться на такие семьи с января 2026 года в беззаявительном порядке.
Размер единого пособия в данном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В ГД хотят закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю
13 февраля, 01:49
 
Общество Россия Владимир Путин
 
 
