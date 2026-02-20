https://ria.ru/20260220/mnogodetnye-2075898788.html
Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:25:00+03:00
2026-02-20T23:25:00+03:00
2026-02-20T23:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936007009_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_4c59a27d063c4123d1ffb6d2ceaed528.jpg
https://ria.ru/20260213/gosduma-2074058577.html
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовой информации.
Законом вносятся изменения, определяющие критерии сохранения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума.
В документе указано, что положения закона будут распространяться на такие семьи с января 2026 года в беззаявительном порядке.
Размер единого пособия в данном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.