08:54 20.02.2026
Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
2026
общество, россия
Общество, Россия
Минздрав предложил изменить условия формирования больничных

Минздрав предложил изменить порядок формирования листков нетрудоспособности

Врач за компьютером
Врач за компьютером
Врач за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли воспользоваться такой возможностью, следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Приказываю: внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности… Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе.
Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Врач рассказала, почему на выходных нельзя отсыпаться за всю неделю
ОбществоРоссия
 
 
