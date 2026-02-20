Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца - РИА Новости, 20.02.2026
16:57 20.02.2026
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца - РИА Новости, 20.02.2026
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца
Рост оптовых цен на яйца практически не окажет влияния на цены в рознице, несмотря на высокий спрос и сезонность производства, сообщили в Минсельхозе России. РИА Новости, 20.02.2026
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
2026
Новости
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца

Минсельхоз: рост оптовых цен на яйца практически не затронет цены в рознице

Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рост оптовых цен на яйца практически не окажет влияния на цены в рознице, несмотря на высокий спрос и сезонность производства, сообщили в Минсельхозе России.
"В настоящее время на фоне низких закупочных цен прошлого года и в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства наблюдается определенное повышение оптовых цен. При этом оно практически не окажет влияния на цены в рознице", - говорится в сообщении.

Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ФАС следит за ценами на куриные яйца
Вчера, 15:23
Там отметили, что в условиях высокого предложения цены производителей год к году снизились на 5,7% за яйца первой категории, до 74,5 рубля за десяток и на 15,8% – второй категории, до 56,9 рубля за десяток. В рознице яйца подешевели за год на 14,4%, добавили в министерстве.
По данным ведомства, российские птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц на фоне увеличения спроса на эту продукцию. В 2025 году во всех категориях хозяйств было произведено на 4,3% больше яиц, объем составил 48,6 миллиарда штук.
Как рассказал ранее в пятницу РИА Новости глава президиума АКОРТ Станислав Богданов, отдельные единичные поставщики в середине февраля начали уведомлять торговые сети о повышении цен на яйца, но ритейлеры внимательно изучают обоснованность таких изменений и не допускают подорожания яйца на полках.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В АКОРТ рассказали, что российские ритейлеры не допускают подорожания яиц
Вчера, 16:46
 
Экономика Россия Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
