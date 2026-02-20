Второй рейс с нелегальными мигрантами из США прибыл на Кубу

МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Второй рейс из США с 116 нелегальными мигрантами прибыл в Гавану в четверг в рамках двусторонних миграционных соглашений, сообщило МВД республики.

По данным ведомства, с учетом этой операции общее число возвращенных на остров в первые месяцы года достигло 302 человек. Кубинские власти подтвердили приверженность "регулируемой, безопасной и упорядоченной миграции", а также вновь указали на опасность и риски для жизни, связанные с нелегальным выездом из страны.