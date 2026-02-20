Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
16:05 20.02.2026
"Металлург" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
"Металлург" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля
Магнитогорский "Металлург" и хабаровский "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T16:05:00+03:00
2026-02-20T16:05:00+03:00
"Металлург" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 20 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и хабаровский "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 20 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
20 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
3 : 1
Амур
02:16 • Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
06:38 • Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
19:56 • Артем Минулин
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
04:54 • Олег Ли
(Ярослав Лихачев)
