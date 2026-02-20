https://ria.ru/20260220/martines-2075763630.html
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения
Врачи диагностировали нападающему итальянского "Интера" Лаутаро Мартинесу растяжение икроножной мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
