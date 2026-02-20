Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:12 20.02.2026 (обновлено: 15:00 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/martines-2075763630.html
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения
Врачи диагностировали нападающему итальянского "Интера" Лаутаро Мартинесу растяжение икроножной мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T14:12:00+03:00
2026-02-20T15:00:00+03:00
футбол
спорт
лаутаро мартинес
интер
будё-глимт
милан
лига чемпионов уефа
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667882_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_5317c1ab56c9fe9925213c420219c866.jpg
https://ria.ru/20260220/pszh-2075690463.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667882_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_041ef645eee44ccbe53ba058b5b8c006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лаутаро мартинес, интер, будё-глимт, милан, лига чемпионов уефа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лаутаро Мартинес, Интер, Будё-Глимт, Милан, Лига чемпионов УЕФА, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Звезда "Интера" может пропустить около месяца из-за растяжения

Футболист "Интера" Мартинес может пропустить около месяца из-за растяжения

© Соцсети ФК "Интер"Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Соцсети ФК "Интер"
Лаутаро Мартинес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Врачи диагностировали нападающему итальянского "Интера" Лаутаро Мартинесу растяжение икроножной мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
Форвард получил повреждение в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против норвежского "Будё-Глимт" (1:3). Встреча прошла в Будё на искусственном газоне. Мартинес был заменен на 61-й минуте из-за травмы. Ответный матч состоится 24 февраля в Милане.
Как отмечает Sky Sport, аргентинец может пропустить около месяца. Предполагается, что игрок не сыграет в дерби против "Милана", которое пройдет 8 марта в рамках 28-го тура Серии А.
Мартинесу 28 лет, в текущем сезоне он забил 18 голов в 35 матчах во всех турнирах.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
Вчера, 10:59
 
ФутболСпортЛаутаро МартинесИнтерБудё-ГлимтМиланЛига чемпионов 2025-2026Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала